Ludovica Valli ha dato alla luce il suo secondo figlio e sui social si è mostrata al naturale e con le mutande post parto.

A poche ore dalla nascita del suo secondo bebè, Otto Edoardo, Ludovica Valli ha realizzato un video in cui la si vede cullare il suo bambino con la pancia in bella vista e le mutande post parto. “Grata alla vita”, ha scritto l’influencer, che ha subito ricevuto una pioggia di like da parte di fan, amici e colleghi.

Ludovica Valli con le mutande post parto

Ludovica Valli non ha paura di mostrarsi al naturale a poche ore dalla nascita del suo secondo figlio e sui social ha fatto il pieno di like mostrando le sue forme dopo il parto e indossando le classiche mutande post parto. In tanti hanno lodato l’influencer e la sua bellezza e le hanno fatto le congratulazioni per il suo secondo bambino, fratello minore della piccola Anastasia.

Ludovica ha affermato via social che il parto sarebbe andato per il meglio ma non ha nascosto di aver vissuto un momento difficile di cui parlerà ai fan prossimamente. In queste ore in tantissimi le hanno dimostrato il loro affetto e la loro solidarietà, e sono impazienti di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG