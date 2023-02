Dopo le polemiche per la sua lite con i giornalisti a Sanremo 2019, Ultimo ha lanciato una nuova frecciatina.

Ultimo si è conquistato il quarto posto in finale a Sanremo 2023 e la notizia è stata accolta con un applauso in sala stampa a Sanremo. Nel 2019, a seguito della sua mancata vittoria al Festival, Ultimo aveva avuto un’accesa discussione con i giornalisti in sala stampa, e li aveva accusati di averlo preso di mira. Stavolta, in una diretta social con i fan, il cantante ha scagliato una frecciatina affermando: “Fratelli miei, vi voglio bene. Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa”, e ancora: “Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano caz… loro. Sto scherzando”.

Ultimo: la frecciatina ai giornalisti

Nonostante sia entrato come favorito al Festival di Sanremo, Ultimo è riuscito a guadagnarsi solamente il quarto posto in finale dopo Mr. Rain, Lazza, e il vincitore Marco Mengoni. Il cantante non ha perso occasione per ringraziare i suoi fan per il sostegno ricevuto e infine ha scagliato una frecciatina contro i giornalisti, con cui ha avuto un alterco dopo la sua mancata vittoria a Sanremo 2019. La notizia del suo quarto posto a Sanremo 2023 ha scatenato un’ovazione in conferenza stampa dove, evidentemente, in molti non hanno dimenticato lo sfogo del cantante a Sanremo 2019.

