Andrea Piazzolla è stato ospite a Verissimo, dove ha parlato per la prima volta di alcuni retroscena sul suo rapporto con Gina Lollobrigida.

Andrea Piazzola, ex assistente della diva italiana Gina Lollobrigida, è stato intervistato a Verissimo e, per la prima volta, ha parlato del suo rapporto con la diva italiana, conosciuta nel 2009 e a cui è rimasto accanto fino al giorno della scomparsa.

“Gina veniva prima di tutto e tutti, anche dei miei genitori. Quando venivo invitato le chiedevo se aveva piacere a partecipare alle feste della mia famiglia, se diceva di no restavo a casa con lei. Per me era tutto”, ha confessato Piazzolla.

Andrea Piazzolla: le lacrime a Verissimo

La figura di Andrea Piazzolla è finita al centro di numerosi dibattiti nelle ultime settimane visto che, a seguito della sua scomparsa, Gina Lollobrigida gli avrebbe lasciato metà del suo patrimonio (l’altra metà invece andrà al figlio, Milko Skofic). Piazzolla è tornato a ribadire che il suo rapporto con l’attrice sarebbe stato unico e infatti avrebbe chiamato sua figlia proprio come lei. A Verissimo, trattenendo a stento le sue lacrime di commozione, Piazzolla ha detto:

“Ho conosciuto la mia compagna quattro anni fa circa a casa di Gina. Perché io e la signora condividevamo tutto, anche gli amici. Quando ho conosciuto Adriana ho messo fin da subito le cose in chiaro, le dissi: sappi che io ho un compito e cioè quello di stare accanto alla signora Lollobrigida. Lei mi ha capito ed è venuta a vivere con noi a casa di Gina insieme a nostra figlia”.

