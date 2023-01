Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida, è tornato a gettare pesanti accuse contro l’ex assistente dell’attrice, Andrea Piazzolla.

Gina Lollobrigida ha decisi di lasciare metà del suo patrimonio al figlio, Milko Skofic, e metà all’ex assistente Andrea Piazzolla. A quanto pare tra i due i rapporti non sono mai stati dei migliori e in queste ore il figlio dell’attrice è tornato a gettare pesanti ombre sull’ex assistente, colpevole secondo lui di aver raggirato e manipolato sua madre.

“Le ha portato via tutto. Mia madre era nata a Subiaco ha sempre dovuto lottare per quello che voleva. Non sprecava nulla. Mi diceva, ‘Spegni la luce! Costa troppo!’. L’ultima volta che l’ho vista non riusciva parlare. Alla fine ha detto solo: ‘Ho sbagliato tutto'”, ha dichiarato a La Repubblica.

Milko Skofic contro Andrea Piazzolla

Milko Skofic è tornato a gettare pesanti ombre su Andrea Piazzolla, l’ex assistente che Gina Lollobrigida sembra aver voluto al suo fianco fino alla fine e a cui, per altro, ha fatto intestare metà della sua eredità.

Piazzolla ha dichiarato che rinuncerà al patrimonio dell’attrice per metterlo a servizio di Orazio Pagani, l’ingegnere automobilistico per cui la stessa diva aveva espresso una grande ammirazione. L’ex assistente ha anche invitato il figlio dell’attrice a fare lo stesso, rispettando così le sue volontà. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento sembra che quella esplosa tra i due, tra recriminazioni e inaspettati retroscena, sia una vera e propria guerra.

