Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare che Teo Mammucari abbia deciso di lasciare il timone de Le Iene.

Nell’ultima puntata de Le Iene in molti si sono accorti dell’assenza di Teo Mammucari, ma sulla mancata partecipazione del conduttore allo show non è stata pronunciata una sola parola e, in queste ore, Mediaset ha rilasciato un comunicato per far sapere che la questione fosse programmata da tempo e che Mammucari, dopo un anno trascorso al timone del programma, si dedicherà ad altri impegni lavorativi. Secondo un rumor riportato da Alberto Dandolo però, la decisione del conduttore di dire addio allo show sarebbe stata causata da una furibonda lite da lui avuta con Davide Parenti.

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia l, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento”, si legge nel comunicato diffuso dai canali ufficiali Mediaset.

Teo Mammucari

Teo Mammucari lascia Le Iene

Appena un anno dopo l’inizio della sua nuova avventura a Le Iene al fianco di Belen Rodriguez, Teo Mammucari ha deciso di dire addio allo show. Mentre Mediaset assicura che la mossa fosse già programmata, in tanti credono nel gossip riportato da Alberto Dandolo, secondo cui il conduttore avrebbe avuto una furibonda lite con l’ideatore de Le Iene, Davide Parenti, e per questo abbia deciso di lasciare lo show.

Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e Teo Mammucari non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda. In tanti sono impazienti di conoscere la verità in merito alla questione e sperano che sia proprio il conduttore a riferirla.

