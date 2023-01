Giorgia Palmas e Magnini hanno creato una splendida famiglia e la showgirl ha rotto il silenzio in merito all’arrivo di un terzo figlio.

Insieme a Sofia (la prima figlia avuta insieme al suo ex, Davide Bombardini) e la piccola Mia (la figlia avuta insieme a Filippo Magnini nel 2019) Giorgia Palmas e l’ex nuotatore sono più felici e uniti che mai. La showgirl ha confessato che, al momento, non sarebbe in cantiere per loro l’idea di allargare ulteriormente la famiglia, nonostante in molti tra i suoi fan sognino l’arrivo di un altro bebè:

“Sarebbe bellissimo, ma siamo grandicelli e con due ragazze da seguire per bene in tutto, tutte le loro tappe… però certo chissà. La vita è un viaggio meraviglioso”, ha confessato lei via social.

Giorgia Palmas

Giorgia Palmas: il terzo figlio

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono più felici e uniti che mai: dopo la doppia cerimonia di nozze e l’arrivo della piccola Mia, i due si godono ogni momento del loro tempo libero insieme alle loro due “ragazze”. Con la coppia infatti è sempre presente anche Sofia, la prima figlia avuta da Giorgia Palmas e che oggi ha un ottimo rapporto anche con l’ex nuotatore (che in più di un’occasione ha affermato di considerarla come una figlia).

“È bravissima, mi dà la possibilità di essere un papà per lei. Io posso aspettarmi dei momenti particolari tra me e lei; invece, mi fa essere padre come lo sono per mia ed è molto bello per me”, ha confessato a Verissimo il marito della showgirl.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG