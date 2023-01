Keita Baldé è finito di nuovo nell’occhio del ciclone: sembra infatti che abbia regalato a sua moglie e a Wanda Nara lo stesso gioiello.

Il calciatore Keita Baldé è finito nell’occhio del ciclone e lui stesso ha smentito via social (insieme a sua moglie) di aver avuto una liaison con Wanda Nara. Nonostante la smentita però in molti si sono accorti via social che sua moglie e la famosa showgirl indossassero lo stesso gioiello, ossia una collana di Louis Vuitton con un ciondolo a forma di quadrifoglio (nero nel caso di Wanda Nara e verde nel caso di Simona Guatieri).

Wanda Nara: il ciondolo e Keita Baldé

Mauro Icardi sostiene di avere le prove (a lui fornite dall’ex moglie) di un tradimento messo in atto da Keita Baldé con la stessa Wanda Nara. Nelle scorse ore, attraverso i social, la moglie di Baldé, Simona Guatieri, aveva smentito la questione, assicurando che lei e il marito fossero felici e uniti e che, a differenza di Icardi e Wanda Nara, non fossero alla ricerca di simili gossip.

In molti hanno poi notato via social il ciondolo identico sfoggiato dalle due donne e sono in attesa di sapere se, come sospettano in tanti, non si sia trattato proprio di un gioiello acquistato per le due dal calciatore, e che in questo caso proverebbe il tradimento. Baldé e sua moglie sono convolati a nozze solo alcuni mesi fa e sono genitori di due bambini.

