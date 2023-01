Recluso al GF Vip Antonino Spinalbese ha espresso la sua preoccupazione per la figlia Luna Marì, da cui lui teme di essere dimenticato.

Complice la sua lunga permanenza nella casa del GF Vip, Antonino Spinalbese non vede sua figlia da diversi mesi e, nelle ultime ore, lui stesso ha confessato di temere che la sua bambina lo dimentichi (del resto la piccola ha da poco compiuto 1 anno). Antonino ha anche parlato della sua vita da papà single, senza mancare di fare un riferimento alla sua celebre ex, Belen Rodriguez, con cui il rapporto è naufragato appena 2 mesi dopo la nascita della loro bambina.

“Io pensavo tutt’altro nella mia vita, ma ho sempre sentito che sarei diventato padre, sul resto non pensavo che le cose sarebbero andate così. Mi immaginavo che avrei creato la famiglia perfetta del Mulino Bianco. Invece da quel punto di vista è andata diversamente”, ha confessato.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese: la nostalgia della figlia

Oggi Antonino Spinalbese, recluso da oltre 3 mesi nella casa del GF Vip, non vede l’ora di poter trascorrere del tempo con sua figlia, Luna Marì, rimasta a casa con sua madre Belen (e il marito di lei, Stefano De Martino). Antonino stravede per sua figlia e vorrebbe trascorrere con lei ogni momento del suo tempo libero. L’hair stylist ha anche confessato che, per il momento, nei suoi piani non ci sarebbe quello di trovare una partner e non ha nascosto che, in passato, avrebbe sperato di costruire una famiglia felice con la sua ex, Belen Rodriguez.

“Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina. Fuori mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia e un’altra donna. Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta. Mi immagino che vado in montagna, io la bimba, poi ci sono i miei amici e stop”, ha confessato l’hair stylist al GF Vip.

