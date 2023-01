Ospiti a Casa Pipol, Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno scagliato alcune frecciatine infuocate contro Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e attuale concorrente del GF Vip, sembra non si sia attirato i favori di Stefania Nobile e Wanna Marchi che, in queste ore, hanno commentato la diretta del reality show di Signorini a Casa Pipol. Stefania Nobile ha dichiarato: “Per me è l’anti sensualità, l’anti uomo, l’anti tutto”, e sua madre ha aggiunto: “Ha la voce inquietante come il trapano del dentista”.

Wanna Marchi e Stefania Nobile contro Antonino Spinalbese

A quanto pare Wanna Marchi e Stefania Nobile non nutrono alcuna simpatia per Antonino Spinalbese e, a Casa Pipol, le due si sono divertite nel commentare pubblicamente cosa non apprezzerebbero nell’ex fidanzato di Belen, che secondo molti sarebbe un bellissimo ragazzo.

“Poi è avvilente se è considerato un mito o un esempio di sensualità. Ai miei tempi c’erano divi come Robert De Nico e Al Pacino. Mi chiedo come possa piacere”, ha dichiarato l’ex Regina delle televendite, mentre sua figlia ha aggiunto: “Lo amano tutte e io non lo sopporto, lo detesto”. Antonino verrà messo al corrente dei commenti delle due nei suoi confronti? In tanti si chiedono se un giorno possa esserci un faccia a faccia tra i tre, specie visto che Wanna Marchi e sua figlia hanno sempre sottolineato di voler partecipare ad un reality show.

