Paola Caruso sta vivendo un momento molto difficile a causa della patologia che ha colpito suo figlio Michele e di cui lei stessa ha raccontato i retroscena durante una sua toccante intervista a Verissimo. “Forse per gli sbalzi di temperatura, Michele ha iniziato ad avere dei gradi di febbre. Ovviamente gli ho dato i giusti medicinali, ma la febbre non si abbassava. Chiamo un medico arabo che suggerisce di fargli una puntura per fargli abbassare la febbre. Io non volevo, però poi da mamma mi fido del medico. Mai l’avessi fatto“, ha dichiarato la showgirl, e ancora:

“Mio figlio si alza e cade a terra. Praticamente non sentiva e muoveva più la gamba. Io sono impazzita, non ho capito più niente. Da quel 21 novembre la nostra vita è cambiata totalmente“.

Paola Caruso: la malattia del figlio

A Verissimo Paola Caruso ha svelato che a suo figlio Michele sarebbe stato lesionato il nervo sciatico e che per questo da mesi farebbe avanti e indietro da una clinica per problemi neurologici. Al momento il bambino sarebbe costretto a indossare un tutore e, a detta della showgirl, il percorso per la guarigione sarebbe ancora lungo.

“Mi faccio forza, ma dentro di me sono distrutta. Sono crollata due volte, ma lui non deve saperlo. Lui deve sapere che la mamma è forte perché sono la sua unica ancora. Deve sapere che la mamma c’è in tutto”, ha dichiarato la Caruso che, negli scorsi mesi, è stata ricoverata per un crollo psicologico dopo quanto accaduto al suo bambino. La showgirl sta crescendo da sola suo figlio dopo l’addio al padre del piccolo, Francesco Caserta, che ha deciso di non riconoscerlo come figlio suo.

