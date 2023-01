Iva Zanicchi ha fatto alcune battute sulle colleghe Ornella Vanoni, Mina e Patty Pravo che hanno creato il gelo in studio.

Iva Zanicchi è finita ancora una volta sulla graticola per il suo sense of humor: a Domenica In la cantante ha fatto alcune “battute” sulle colleghe Ornella Vanoni, Patty Prato e Mina che non sono piaciute al pubblico tv. In merito a una loro ipotetica partecipazione a Sanremo la cantante ha detto: “Amadeus avrebbe dovuto fare Iva Zanicchi, Orietta Berti e le altre sono tutte morte”, e poi, in riferimento a Patty Prato e a Ornella Vanoni: “Non stanno tanto bene loro”.

Iva Zanicchi

Iva Zanicchi: le battute su Mina e Vanoni

Iva Zanicchi ha creato il gelo nello studio di Domenica In con alcune affermazioni fatte sulle sue celebri colleghe cantanti. In merito a Mina – la celebre cantante che ormai da moltissimi anni è lontana dalle scene – ha affermato: “Io vorrei riportare in vita Mina, mi hanno detto che è morta”. La padrona di casa Mara Venier, visibilmente in imbarazzo per quanto affermato dalla cantante, ha chiosato: “Iva sta scherzando”, mentre Adriano Aragozzini ha cercato di venirle in supporto affermando: “Intendeva riportare in vita artisticamente Mina”.

La vicenda ha sollevato un polverone in rete e in tanti si sono scagliati contro la cantante che già nei giorni scorsi aveva pubblicamente difeso il suo senso dell’umorismo.

