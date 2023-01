Martina Margaret Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua rottura dal cantante.

Martina Margaret Maggiore è l’ex fidanzata del cantante Cesare Cremonini (che gli è stata legata dal 2019 al 2022). Per la prima volta attraverso i social la ragazza (che ha 25 anni meno di lui) ha rotto il silenzio sulla loro separazione che, a quanto pare, sarebbe stata molto dolorosa:

“Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia”, ha scritto via social, e ancora: “Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto”.

Finora i due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sui motivi del loro addio e Cremonini aveva confessato ai fan: “Ho fatto una scelta di onestà con me stesso e non mi basta più accontentarmi”. Al momento non è dato sapere se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e a quanto pare il cantante non sembra intenzionato a parlare pubblicamente della questione.

