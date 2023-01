Ospite a Verissimo la conduttrice Barbara D’Urso ha confessato di essere diventata nonna per la prima volta.

Barbara D’Urso è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e su quella dei suoi due figli ma, per la prima volta, a Verissimo ha annunciato di essere diventata nonna di una splendida bambina.

“Molti mesi fa è nata questa creatura, sono riuscita a tenerlo nascosto. Nessuno l’ha saputo e se n’è accorto. Però è una cosa molto bella e forte, sono nonna è la verità. Auguro a tutti di provare questa gioia, di avere una piccola bambolina, sono pazza di lei, facciamo videochiamate tutti i giorni e sono felicissima. Lei ormai è grande, sono passati tanti mesi ed è bellissima”, ha confessato la conduttrice.

Barbara D’Urso è più felice che mai per la nascita della sua prima nipotina: a Verissimo la showgirl ha confessato tutto il suo amore per la bambina, di cui finora era stata tenuta segreta l’esistenza. La conduttrice ha due figli, Giammauro ed Emanuele, nati dall’amore per Mauro Berardi. Entrambi i figli del famoso volto tv hanno sempre mantenuto il massimo riserbo attorno alla loro vita privata e hanno sempre evitato il mondo dei riflettori.

“Per mesi sono riuscita ad evitare che si sapesse questa cosa. Io l’avrei voluta condividere con chi mi segue, però io rispetto quello che mi ha chiesto mio figlio e la sua compagna che io amo”, ha confessato a Verissimo la conduttrice in merito alla sua decisione di proteggere la privacy della sua nipotina.

