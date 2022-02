Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete la conduttrice Barbara D’Urso diventerà presto nonna.

Barbara D’Urso sarà presto nonna per la prima volta? L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, che ha fatto sapere anche che la conduttrice avrà una nipotina. Al momento sulla questione non vi sono conferme o smentite, ma in tanti tra i fan della conduttrice sperano di saperne presto di più.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso nonna

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, uno dei due figli di Barbara D’Urso – Giammauro ed Emanuele Berardi – sarà presto papà e dunque la celebre conduttrice diventerà nonna per la prima volta. L’indiscrezione al momento non ha ricevuto conferme da parte della conduttrice, che ha sempre cercato di proteggere la sua privacy e quella dei suoi due figli (nati dall’amore per il produttore Mauro Berardi).

La D’Urso si vedrà costretta a commentare la notizia ora che Dagospia l’ha resa virale in rete? In tanti tra i fan della conduttrice sperano di saperne presto di più e, del resto, lei stessa non ha fatto segreto in passato di desiderare tanto un bambino che allietasse le feste programmate in casa sua. I due figli della conduttrice sono da sempre lontani dal mondo dello spettacolo e della loro vita privata non si sa praticamente nulla.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG