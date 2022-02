Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi durante un weekend che avrebbero trascorso insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati da Chi in un resort di Brescia dove avrebbero trascorso un romantico weekend insieme. Mentre il ballerino ha smentito il ritorno di fiamma, la showgirl ha detto al settimanale di Signorini: “Ci vediamo, non è una novità. La nostra storia ha detto tutto? No, perché la mia vita non ha detto tutto”.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen e Stefano De Martino: il weekend a Brescia

Belen Rodriguez è stata avvistata di nuovo in compagnia dell’ex marito, Stefano De Martino, e stavolta il settimanale Chi li ha paparazzati mentre camminavano mano nella mano e si godevano una passeggiata in bicicletta a Brescia. Il ballerino ha smentito le voci in circolazione in merito al suo ritorno di fiamma con la showgirl, mentre lei ha fornito una versione discordante: lei e l’ex marito continuerebbero a vedersi, ma non sarebbero tornati a vivere insieme. La storia tra i due avrà un epilogo differente questa volta?

