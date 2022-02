Tommaso Zorzi ha raccontato ai fan dei social l’ultimo incredibile episodio di cui sarebbe stato protagonista a causa di una borsa.

Tommaso Zorzi ha confessato nelle sue stories via social che sarebbe stato fermato dalla polizia perché indossava una borsa. Le forze dell’ordine avrebbero infatti creduto che lui avesse rubato l’oggetto a qualche passante: “Mi hanno fatto una serie di domande supponendo che io essendo un uomo e avendo la borsa, l’avessi rubata. Sono scioccato. Pronto 2022? I maschi possono avere la borsa senza aver scippato una”, si è sfogato l’influencer nelle sue stories.

Tommaso Zorzi: la polizia

Tre poliziotti hanno fermato Tommaso Zorzi – vincitore dell’ultima edizione del GF Vip – perché convinti che lui avesse rubato la borsa con cui in realtà lo stesso influencer era uscito di casa.

Attraverso i social Zorzi ha confessato ai fan il suo shock per la vicenda e ha tuonato: “A me hanno rubato una 20ina di borse, se già sono sul caso di persone che rubano borse, potrebbero procedere con le indagini che hanno un senso. Mi manda fuori di testa che oltre ladro mi credevano pure completamento scemo. Uno che ruba una borsa passeggia avanti i poliziotti in attesa di essere arrestato?”, ha dichiarato il fidanzato di Tommaso Stanzani. La questione avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà a seguito dell’accaduto.

