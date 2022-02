In un’intervista a Gente Stefano De Martino ha definitivamente messo a tacere i rumor che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane.

Nessun ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino o, almeno, questo è quanto ha affermato lo stesso ballerino, che a tal proposito ha detto a Gente: “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo” ha chiarito, e ancora: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario”.

Stefano De Martino: il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez

A quanto pare non sarebbe in atto alcun ritorno di fiamma tra Belen e il suo ex marito, Stefano De Martino. Il ballerino ha precisato che lui e l’ex moglie si vedrebbero unicamente per questioni legate al figlio Santiago, mentre qualche sera fa a Le Iene, Belen aveva riacceso le speranze dei telespettatori – nel vederli di nuovo insieme – confessando degli inaspettati retroscena sul suo legame con il padre di suo figlio. La showgirl al momento sarebbe single e lei stessa ha ammesso di vivere da sola con i suoi due figli, Santiago e Luna Marì.

