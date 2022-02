Fedez si è mostrato in compagnia di Salmo in un locale di Milano dopo che, nei mesi scorsi, i due avevano avuto un’accesa lite via social.

“Quasi amici”, ha scritto Fedez nelle sue stories citando il titolo di un celebre film e facendo riferimento al suo incontro con Salmo, immortalato tramite stories e giunto inaspettato dopo che, nei mesi scorsi, i due erano stati protagonisti di un’accesa lite. L’alterco tra i due era scoppiato a causa di un concerto a sorpresa di Salmo a Olbia, dove in tanti si erano assembrati sotto al palco mettendo a rischio la propria e l’altrui sicurezza (e scatenando l’ira del rapper marito di Chiara Ferragni).

Salmo

Fedez e Salmo a cena insieme

Inaspettatamente Fedez e Salmo si sono concessi una cena insieme: non è chiaro perché i due artisti abbiano deciso di vedersi né quale fosse lo scopo del loro incontro. Inaspettatamente però, Fedez si è mostrato insieme al collega con cui, durante l’estate, aveva avuto un’accesa lite per via del suo concerto a Olbia. I due se ne erano dette di tutti i colori ma, a quanto pare, hanno trovato il modo di avere un confronto pacifico difronte a un buon bicchiere di vino. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG