Attimi di terrore per Georgette Polizzi: la moglie di Davide Tresse, che è attualmente incinta della loro prima bambina, è caduta. Più tardi avrebbe notato la perdita di tracce ematiche e per questo sarebbe corsa in ospedale, dove fortunatamente i medici si sarebbero accertati che le sue condizioni e quelle della sua piccola fossero buone: “Prima dì entrare nella mia solita vasca ho avuto perdite ematiche e quindi la corsa in pronto soccorso. Il ricovero immediato e la paura”, ha dichiarato Georgette tramite social.

George Polizzi incinta: la caduta

Fortunatamente Georgette Polizzi e la sua bambina starebbero bene e quindi lei potrà presto fare ritorno a casa. L’ex volto tv non ha fatto segreto di essersi particolarmente spaventata dopo la caduta, specialmente per via della sua bambina.

Lei e Davide Tresse hanno lottato duramente per cercare di avere questa figlia e, nei mesi scorsi, Georgette aveva confessato quanto questa gravidanza rappresentasse per lei un vero e proprio miracolo. “Speravo tanto che fosse una bambina. Fin da quando ero piccola, ho sempre sognato di avere una figlia, per rispecchiarmi in lei, per darle l’amore che non ho mai avuto e cambiare il destino. Col suo percorso, esorcizzerò il mio” , aveva dichiarato a Oggi, dove aveva rivelato di essersi affidata alla procreazione assistita.

