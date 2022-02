Cecilia Rodriguez ha scagliato una frecciatina al suo ex, Francesco Monte, affermando che non sarebbe mai stata innamorata di lui.

Oggi Cecilia Rodriguez ha trovato la felicità accanto a Ignazio Moser, incontrato per la prima volta nella casa del GF Vip nel 2017. La modella ha confessato a Ex on the beach (programma in onda su Mtv) che prima d’incontrare il ciclista non sarebbe mai stata innamorata (neanche di Francesco Monte, che lasciò per Moser durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà). “Ho avuto tre o quattro fidanzati, pensavo di essere stata innamorata di tutti… uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio“, ha dichiarato Cecilia, che oggi con Ignazio sogna una famiglia tutta sua.

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez: la frecciatina a Francesco Monte

Sicuramente a Francesco Monte non faranno piacere le ultime dichiarazione fatte da Cecilia Rodriguez in merito ai suoi sentimenti per i suoi ex. La sorellina di Belen ha infatti ammesso che non sarebbe mai stata innamorata prima d’incontrare Ignazio Moser, conosciuto nel 2017 proprio mentre era legata a Monte (che venne da lei lasciato in diretta tv).

“Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me passava qualsiasi cosa… Mi ha fatto innamorare la sua voglia di ridere. Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”, ha dichiarato Chechu, che con Ignazio sogna di creare presto una famiglia.

