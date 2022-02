Emanuela Tittocchia ha scritto una lettera per mettere in guardia Miriana Trevisan in merito al suo ex, Biagio D’Anelli.

Emanuela Tittocchia, ex fidanzata di Biagio D’Anelli, è convinta che lui usi le sue conquiste amorose per mero opportunismo. In una lettera aperta a Nuovo Tv, la Tittocchia ha messo in guardia Miriana Trevisan, che secondo lei sarebbe vittima della manipolazione di Biagio: “Stai lontana da Biagio perché lui usa le persone per arrivare ai suoi risultati. Ho il dovere di salvarti. Lui non fa quello che sente nel cuore, ma quello che gli serve. Ti fa credere ciò che vuole“, ha scritto.

Miriana Trevisan

Emanuele Tittocchia mette in guardia Miriana Trevisan

La storia tra Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli non è finita nel migliore dei modi e oggi la showgirl è convinta che lui usi le sue conquiste amorose per soli fini opportunistici. Per questo motivo la Tittocchia ha voluto mettere in guardia Miriana Trevisan, che nella casa del GF Vip ha instaurato un legame sentimentale con Biagio.

“Mi dispiace molto per Miriana, perché mi è stata vicina in un momento molto complicato e in cui stavo vivendo un amore difficile. Quando Biagio ha saputo che avrei partecipato all’Isola dei Famosi mi ha mandato dei bei messaggi, si è molto riavvicinato a me. Ha chiamato anche mia mamma… ha cercato in tutti i modi di starmi vicino. Che cosa cercava di fare al tempo? È riuscito a manipolarmi anche in quell’occasione perché voleva che io dessi il suo numero agli autori dell’Isola per venire in studio a difendermi”, ha dichiarato la Tittocchia a Nuovo Tv.

