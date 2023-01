Arianna Rapaccioni, vedova del compianto Sinisa Mihajlovic, si è abbandonata ad un duro sfogo via social.

Arianna Rapaccioni sta vivendo un momento particolarmente difficile e doloroso a seguito della scomparsa di suo marito e compagno di una vita, Sinisa Mihajlovic. In queste ore la donna ha affidato ai social un suo duro sfogo contro chi avrebbe messo in giro informazioni false su di lei e sulla sua famiglia: “Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia. Parlano, rilasciano dichiarazioni, interviste, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie“, ha scritto in un suo post via social.

Sinisa Mihajlovic: lo sfogo della moglie

Arianna Rapaccioni negli scorsi mesi ha affrontato il dolore più grande della sua vita e, attraverso i social, ha più volte parlato della tristezza da lei vissuta a causa della scomparsa del marito ed ex allenatore. In queste ore la donna se l’è presa con chi avrebbe rilasciato dichiarazioni non vere sulla sua famiglia, ma al momento non è dato sapere esattamente contro chi ce l’avesse.

Sinisa Mihajlovic si è spento il 16 dicembre 2022 a Roma e la sua famiglia e sua moglie Arianna gli sono rimasti accanto fino alla tragica fine.

