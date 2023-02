Vittorio Sgarbi si è scagliato contro il Festival di Sanremo 2023 e ha scagliato alcune frecciatine contro Fedez e Chiara Ferragni.

Vittorio Sgarbi ha rilasciato un’intervista a La Stampa dove non ha mancato di tuonare contro il Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus e contro Fedez (ospite della kermesse) e sua moglie Chiara Ferragni (co-conduttice della prima e dell’ultima serata). “Miserabile, insensato, insignificante, infantile. Niente musica né canzoni, non resta in mente nulla” ha affermato, e ancora: “non puoi lasciare la più grande azienda culturale italiana in mano a Presta, Coletta, Amadeus e due capre come Fedez e Ferragni, che non sanno parlare.”

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi contro Sanremo 2023

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha tuonato contro il Festival di Sanremo di Amadeus e in particolare se l’è presa con Fedez e Chiara Ferragni, da lui definiti “due capre”. L’ultima edizione della kermesse ha sollevato non poche polemiche in rete e, secondo Sgarbi, la prossima edizione della kermesse dovrebbe essere affidata al suo amico Morgan: “Un ponte fra musica classica e contemporanea. Meglio un vero stravagante come lui che uno finto come Fedez”, ha dichiarato il critico d’arte. Il rapper e sua moglie replicheranno alle sue parole? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

