Belen Rodriguez è stata bersagliata dalle critiche per via dei suoi presunti abusi di chirurgia plastica alle labbra.

Belen Rodriguez ha postato in queste ore un tutorial di make up sui social e ha finito per attirare contro di sé una valanga di critiche. In tanti hanno aspramente ripreso la showgirl per aver esagerato con la chirurgia plastica alle labbra, e qualcuno le ha scritto: “Hai rovinato un viso bellissimo, la ricerca della perfezione è distruttiva”, e ancora: “Labbra esagerate, ma perché devono sempre stravolgere la bellezza naturale?”, “Cambia chirurgo ti ha fatto una bocca orrenda”.

Belen Rodriguez: le critiche per la chirurgia

Belen Rodriguez ha postato un semplice video dedicato al suo make up e ha finito per essere ricoperta di critiche in merito ai suoi presunti abusi con la chirurgia plastica. La showgirl non ha mai fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia e stavolta in tanti si sono accorti dell’aspetto delle sue labbra visibilmente gonfie. In passato Belen ha replicato alle critiche in merito ai suoi ritocchini affermando: “Con il mio viso faccio quello che voglio”. La showgirl replicherà anche questa volta? In tanti hanno affermato di non trovarla più bella come un tempo.

