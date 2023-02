Selvaggia Lucarelli ha stroncato il comportamento del rapper Fedez al Festival di Sanremo 2023.

Fedez è stato ospite a Sanremo 2023 e ha finito per attirare su di sé l’attenzione generale a causa della sua esibizione con gli Articolo 31 e poi quella di Rosa Chemical (che ha mimato di avere con lui un rapporto intimo in platea). Selvaggia Lucarelli ha stroncato il comportamento del rapper affermando che sia riuscito a togliere luce a sua moglie, Chiara Ferragni, che è stata co-conduttrice dello show.

“Un giorno qualcuno dovrà studiare il morbo Federico Lucia, ovvero questa preoccupante attitudine che ha nell’arrivare a una festa sempre con un unico scopo: diventare il festeggiato. Prendersi festa, regali, cori di buon compleanno e andare via, puntando la festa (altrui) successiva. Doveva essere il Sanremo di sua moglie e dopo la prima serata in cui la moglie ha avuto la sua luce, ha rimesso subito le cose a posto”, ha scritto la giornalista.

Selvaggia Lucarelli contro Fedez a Sanremo

Fedez ha fatto parlare di sé durante la sua partecipazione a Sanremo 2023 attaccando alcuni esponenti del mondo politico, chiedendo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di legalizzare la Marijuana (durante la sua esibizione con gli Articolo 31) e infine per il rapporto mimato con Rosa Chemical. La questione ha scatenato diverse polemiche in rete e la giornalista Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come sembri quasi che il rapper abbia voluto togliere visibilità a sua moglie (al suo debutto come co-conduttrice).

“Fessa la Rai che ancora una volta ha ceduto la festa al bambino che va lì solo per fare casino e mangiarsi tutta la torta. Nel frattempo, la Chiara Ferragni che ci raccontava la favola femminista s’è fatta rubare la scena dal marito incapace di rimanere a casa e lasciare che gli altri si vivano il loro successo”, ha scritto su Il Fatto Quotidiano. Fedez replicherà alle critiche in merito alla questione?

