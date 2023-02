Secondo il settimanale Gente Noemi Bocchi potrebbe aspettare il suo primo figlio insieme a Francesco Totti.

Il settimanale Gente ha lanciato uno scoop in merito alla presunta gravidanza di Noemi Bocchi. La flowe designer, che aveva raggiunto Francesco Totti in un ristorante di Roma, secondo il settimanale avrebbe lasciato sul cruscotto dell’auto una cartella medica appartenente alla clinica Mater Dei, la stessa in cui avrebbe dato alla luce i due figli avuti insieme all’ex marito. Nel caso di una presunta, terza gravidanza, è possibile che Noemi si affidi alla stessa clinica.

Francesco Totti

Noemi Bocchi incinta: l’indizio

Cicogna in arrivo per Francesco Totti e Noemi Bocchi? L’ex calciatore non ha mai fatto segreto di desiderare un quarto figlio e la flower designer, con cui fa coppia fissa da quando ha detto addio a Ilary Blasi, è stata avvistata mentre lasciava in auto una cartella clinica di Mater Dei, la stessa struttura in cui avrebbe partorito i suoi primi due figli. Al momento non vi sono conferme in merito alla presunta gravidanza di Noemi ma Gente ipotizza che, se davvero fosse incinta, è probabile che si rivolga alla stessa clinica in cui ha partorito in precedenza. In tanti sono in attesa di saperne di più in merito alla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG