Dopo la nascita del suo secondo bambino Ludovica Valli ha preoccupato i suoi fan mostrandosi in lacrime via social.

“È stato tutto così veloce e davvero straordinario che ancora faccio fatica a realizzare, soprattutto perché Otto Edoardo come Anastasia è arrivato nella nostra vita dopo che la nostra famiglia (io e Gianmaria) avevamo subito segni/ferite indelebili, ecco perchè ora piango…sono così grata alla vita di avere la possibilità di abbracciare i miei figli ogni volta che lo desidero. Ci si rende davvero conto che tutto il resto non conta niente. Sto bene, ho solo un po’ paura. Vi racconterò tutto molto presto”.

Ludovica Valli: le lacrime dopo il parto

Con enorme gioia Ludovica Valli ha annunciato nelle scorse ore la nascita del suo secondo bambino ma in queste ore, con una serie di stories, l’influencer ha svelato di avere qualche preoccupazione e delle ferite che lei e suo marito porterebbero con loro da tempo.

Molti credono che la vicenda riguardi una possibile frattura tra i due e le loro famiglie d’origine, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e Ludovica non è entrata nel merito della questione. Ai fan dei social non resta dunque che attendere ulteriori novità.

