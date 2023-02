Attraverso i social Ludovica Valli ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, Otto Edoardo Di Gregorio.

Più felice che mai Ludovica Valli ha annunciato via social la nascita del suo secondo bebè, il cui nome era rimasto top secret fino al momento del parto. L’influencer ha deciso di chiamarlo Otto Edoardo e in tanti, in queste ore, stanno dando il loro benvenuto al bambino attraverso i social.

“Un altro nostro piccolo, grande miracolo. La ragione della nostra esistenza”, ha scritto Ludovica nella didascalia al suo post.

Ludovica Valli: nato il secondo figlio

Il piccolo Otto Edoardo è nato e Ludovica Valli e suo marito, Gianmaria Di Gregorio, sono più felici che mai: nel 2021 i due hanno avuto la loro prima figlia, Anastasia, e non avevano nascosto il desiderio di darle al più presto un fratellino o una sorellina.

Anche la sorella di Ludovica, Beatrice Valli, è incinta e molto presto darà alla luce quella che sarà la sua quarta figlia. Le due influencer hanno preferito tenere top secret i nomi dei loro piccoli in arrivo e in tanti, tra i fan, non vedono l’ora di saperne presto di più.

