Fedez ha scatenato una bufera a Sanremo con il suo rap contro alcuni esponenti politici e ha affermato di non aver avvisato la Rai.

Fedez è stato ospite a Sanremo 2023 e si è esibito in in un rap in cui ha menzionato alcuni esponenti politici (Matteo Salvini, il sottosegretario Bignami e la ministra Eugenia Roccella), scagliato frecciatine contro il Codacons e fatto un riferimento a Matteo Messina Denaro. In previsione delle polemiche e delle querele che avrebbero potuto seguire la sua performance, il rapper ha affermato che non avrebbe avvisato la Rai del contenuto del suo testo.

“Voglio assumermi le piene responsabilità di ciò che ho fatto, il testo della canzone non era stato enunciato dallo staff della Rai qui presente”, ha dichiarato sul palco.

Fedez: il rap delle polemiche a Sanremo

Dal diritto all’aborto alla divisa nazista indossata dal viceministro Galeazzo Bignami, Fedez ha pronunciato alcune frasi shock al Festival di Sanremo e a seguire, difronte allo stupore generale, ha precisato di volersi assumere tutte le responsabilità per quanto affermato (e di cui non avrebbe messo al corrente i vertici Rai). Il rapper, sul palco dell’Ariston, ha anche strappato una foto di Bignami con l’abito dello scandalo (e che il sottosegretario definì “una goliardata”).

Al momento non è dato sapere se ci saranno provvedimenti contro l’artista e se, come ha detto, la Rai e gli organizzatori dell’Ariston non fossero stati messi al corrente delle sue parole che, nel frattempo, sembrano aver fatto il pieno di like sui social..

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG