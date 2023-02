Melissa Satta e Matteo Berettini sono ufficialmente una nuova coppia e la showgirl sembra avere con lui intenzioni serie.

Dopo le ultime delusioni in amore e la fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta sembra aver ritrovato la serenità accanto a Matteo Berrettini, con cui negli ultimi giorni è stata avvistata a Milano. La showgirl, stando a quanto riporta Chi, avrebbe presentato il suo nuovo fidanzato a suo figlio Maddox, segno che la complicità e l’intimità tra i due sia ormai alle stelle.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: l’amore

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati avvistati insieme ad alcuni eventi a Milano e, nelle ultime ore, il settimanale Chi ha fatto sapere che la showgirl avrebbe presentato il tennista a suo figlio Maddox (nato dall’amore per il suo ex marito, Kevin Prince Boateng).

Melissa Satta ha sempre protetto la privacy del suo bambino e in tanti credono che la sua storia con Berrettini sia ormai sempre più importante (visto che la showgirl ha deciso di presentarlo a suo figlio). In tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più sulla liaison tra i due e si chiedono se essa sia destinata a durare.

