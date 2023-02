Striscia la Notizia ha consegnato un tapiro d’oro a Amadeus per il caso Blanco a Sanremo e ha sottolineato cosa non tornerebbe.

Striscia la Notizia ha gettato alcune ombre sul caso di Blanco a Sanremo (ossia la vicenda della scenografia distrutta dal cantante sul palco, tra i fischi del pubblico). Secondo il Tg Satirico è impossibile che la scena non fosse preparata e che Amadeus, conoscendo bene l’artista, non avesse previsto che una cosa simile potesse accadere (già in molti dei suoi concerti Blanco avrebbe distrutto degli oggetti sul palco e, inoltre, anche nel video de L’Isola delle Rose lo si vede accanirsi contro i fiori). Anche la lettera di scuse del cantante non sembrerebbe essere convincente.

Amadeus

Striscia la Notizia: i dubbi sul caso Blanco

Valerio Staffelli ha fatto notare alcune incongruenze nel caso di Blanco a Sanremo e ha chiesto a Amadeus (a cui ha consegnato il tapiro d’oro) come fosse possibile che lui non fosse a conoscenza della fama di “spacca tutto” avuta da Blanco nei live.

“Quando in realtà ho visto nello schermo che questo era un po’ esagerato, ho percepito che non era più quello che lui pensava di fare, ma c’era altro. Infatti, era arrabbiato, gli è partita la brocca. Come non era finto il caso Bugo e Morgan, non era finto neanche questo. Forse ho un’espressione sempre basita. No, non sapevo niente”, ha dichiarato il conduttore ai Microfoni di Striscia.

In tanti inoltre hanno avuto inoltre da obiettare su in passaggio della lettera di scuse pubblicata dal cantante in seguito all’episodio e in cui si legge: “Rido rido rido rido rido rido e grido perché non sono perfetto come mi volevi ma finalmente sono me stesso”. I conduttori Ezio Greggio e Enzo Iacchetti a tal proposito hanno detto: “Ma queste sarebbero le scuse? Questa è una conferma, anzi una rivendicazione. Amadeus dice di conoscere bene Blanco, ma visto quello che è successo sul palco, Blanco per lui rimane il suo ignoto”.

