Blanco ha scritto un messaggio via social per scusarsi del gesto da lui commesso durante la sua esibizione a Sanremo 2023.

Mentre le polemiche contro la sua esibizione a Sanremo non sembrano placarsi, Blanco ha finalmente rotto il silenzio e pubblicato un messaggio di scuse per aver devastato una scenografia presente sul palco durante la sua esibizione.

“Cadono fiori, Ariston, si spezzano fiori, Ariston, cala il sipario (…) Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, mi hai visto fragile come un bimbo (…) e qui propio qui, dove mi hai insegnato a correre sono caduto… Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston (…) Non sono perfetto ma finalmente sono me stesso, Ti voglio bene Ariston, con tutta la mia follia”, ha scritto il cantante nel suo messaggio.

Blanco: il messaggio di scuse per Sanremo

Dopo la sua esibizione shock a Sanremo 2023, dove ha devastato una scenografia presente sul palco una volta appurato che non riuscisse a cantare per via di un problema tecnico, Blanco si è scusato via social. In tanti avevano accolto con fischi e insulti il gesto commesso dal cantante, che per tutta risposta si era allontanato dal palco affermando che, non potendo cantare, “aveva voluto divertirsi lo stesso”. In queste ore in tanti lo hanno bersagliato sui social e c’è chi, come Valerio Scanu, ha insinuato che il successo gli abbia dato alla testa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG