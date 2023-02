Elodie ha rilasciato un’intervista a cuore aperto sulla sua vita privata accanto a Andrea Iannone e sul suo desiderio di maternità.

Dopo la burrascosa relazione con Marracash (a cui avrebbe dedicato il suo singolo sanremese, Due) Elodie ha confessato a Chi alcuni retroscena sul suo amore per Andrea Iannone e sul suo desiderio di maternità, sbocciato sul set di Ti mangio il cuore, il film in cui interpreta proprio una donna incinta.

“Ad un certo punto ci ho creduto veramente. È bellissimo. Nel film partorisco e l’ho vissuto come un vero parto, con sofferenza, con trasporto”, ha confessato la cantante che, per il momento, non avrebbe in progetto di avere un bambino: “Non bisogna fare un figlio per stare meglio, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò”.

Elodie: la confessione sulla maternità

Tutto sembra andare per il meglio nella vita privata di Elodie che, dopo la rottura con Marracash, ha trovato una nuova stabilità accanto a Andrea Iannone. La cantante ha precisato che per il momento non avrebbe in progetto di avere un figlio, ma ha anche precisato che il suo sentimento per il pilota crescerebbe di giorno in giorno:

“Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità”, ha dichiarato a Chi la cantante, che oggi sembra aver trovato finalmente la felicità.

