In vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, il comico Angelo Duro ha lanciato il suo avvertimento.

Angelo Duro sarà tra gli ospiti presenti nella seconda serata del Festival di Sanremo e, prima del suo approdo alla kermesse, l’attore ha già lanciato un avvertimento: “Farò pentire chi mi ha invitato”, ha dichiarato a BlogTivvu, e ancora: “Dicono che sono un comico ma non è vero, la gente con me ride perché la metto a disagio. All’Ariston arrivo dopo i miei sold out, c’era bisogno di uno così sul palco. Non parlo di politica e di influencer, io sono immorale. E ci tengo”.

Angelo Duro

Angelo Duro a Sanremo: le parole

Angelo Duro sarà tra gli attesi ospiti della seconda serata di Sanremo e i suoi fan sono già in fervente attesa di sapere quali sorprese riserverà il comico siciliano che si è fatto conoscere e apprezzare con il suo cinismo e il suo essere politicamente scorretto.

La prima serata di Sanremo è stata un trionfo in fatto di ascolti nonostante qualche momento di tensione, il disastro commesso da Blanco con la scenografia di rose rosse e l’abito “senza vergogna” di Chiara Ferragni (che ha ovviamente sollevato critiche e commenti in rete). Nella seconda serata della kermesse come co-conduttrice al fianco di Amadeus sarà presente Francesca Fagnani.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG