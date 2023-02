Christian De Sica non si è lasciato sfuggire l’occasione pe ironizzare su uno degli abiti indossati da Chiara Ferragni a Sanremo 2023.

Al Festival di Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha attirato l’attenzione su di sé con un abito che raffigurava il suo corpo e che la faceva sembrare praticamente svestita. Tra polemiche e ironia in rete, il vestito è rapidamente diventato uno dei trend-topic della giornata e su di esso si è espresso anche Christian De Sica, che ha postato l‘immagine tratta da un suo vecchio film e ha scritto: “Già fatto”.

Christian De Sica: l’ironia sull’abito di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e il suo “vestito senza vergogna” a Sanremo 2023 non smettono di attirare polemiche, commenti e battute. A ironizzare sull’abito indossato dall’influencer vi è stato anche l’attore Christian De Sica, che ha mostrato via social una t-shirt indossata sul set di una sua vecchia pellicola cult.

Chiara Ferragni, che una volta salita sul palco ha precisato che il suo vestito sarebbe stato realizzato mediante una stampa del suo corpo e che non fosse realmente in déshabillé, ha poi spiegato via social di averlo indossato per mandare un importante messaggio. Con il suo abito infatti l’influencer ci ha tenuto a precisare che il corpo delle donne non dovrebbe suscitare fastidio o vergogna.

