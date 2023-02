Chiara Ferragni ha scelto 4 look di Dior per Sanremo 2023 e non ha mancato di far parlare di sé sui social.

Dopo aver indossato i suoi abiti a Sanremo 2023 sui canali social di Chiara Ferragni sono apparse le spiegazioni relative a ciascun abito, che l’influencer ha usato per comunicare un messaggio particolare. Dall’abito manifesto all’abito “senza vergogna”, scopriamo cosa c’è da sapere sul significato dei vestiti sfoggiati dall’influencer.

Chiara Ferragni: gli abiti a Sanremo

A Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha voluto lanciare un messaggio speciale sull’empowerment femminile e sul corpo delle donne, e lo ha fatto usando quattro abiti realizzati da lei insieme a Dior. Il primo era caratterizzato da una stola con la scritta “Pensati libera”, citazione di un’opera di Claire Fontaine, e che lei stessa ha ammesso essere dedicato a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate.

Il secondo abito sfoggiato dall’influencer è stato quello che ha destato senza dubbio maggiore scalpore, ossia il cosiddetto abito “senza vergogna”. Il vestito del suo provocatorio nude look lo ha usato per leggere il suo monologo e esprimere il messaggio: “Il corpo delle donne non dovrebbe suscitare disgusto o fastidio”.

A seguire l’influencer ha sfoggiato il cosiddetto “vestito gabbia”, il cui significato risiede nella volontà di liberarsi dagli stereotipi. E infine ha sfoggiato un abito bianco su cui erano ricamati alcuni dei messaggi che gli haters le hanno scritto via social in questi anni. “Disgusting”, era scritto tra i vari messaggi sul vestito, e ancora: “Perché non ti rifai il seno???”.

