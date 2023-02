Francesco Totti ha portato Noemi nel ristorante in cui era solito andare a con Ilary Blasi e a seguire le ha dedicato un messaggio via social.

Mentre Ilary Blasi sembra non volersi nascondere più accanto al fidanzato Bastian, Francesco Totti si è mostrato via social in compagnia della fidanzata Noemi Bocchi, con cui si sarebbe concesso un pranzo romantico nel suo ristorante preferito di Santa Severa (dove era solito recarsi insieme all’ex moglie). “Basta uno sguardo”, ha scritto l’ex calciatore postando sui social una foto della sua nuova compagna.

Francesco Totti: la dedica a Noemi

Mentre Ilary Blasi sembra ormai serena accanto al nuovo fidanzato Bastian Muller (con cui nelle ultime ore si è decisa a uscire allo scoperto), Francesco Totti non ha mancato di dedicare via social un messaggio alla sua compagna, Noemi Bocchi, con cui è andato a convivere pochi mesi fa.

A quanto pare le voci in merito a una presunta crisi tra i due non sarebbero vere e anzi, l’ex calciatore sembra essere più innamorato che mai della sua nuova compagna. I due trascorrerebbero molto tempo insieme ai loro rispettivi figli e, secondo indiscrezioni, avrebbero costruito una vera e propria famiglia allargata. Al momento non è dato sapere se Ilary abbia fatto la stessa cosa con il suo fidanzato, Bastian Muller, che starebbe frequentando solo da alcuni mesi.

