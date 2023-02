Blanco sarebbe provato per il gesto da lui compiuto a Sanremo e nel frattempo, sui social, c’è chi non ha mancato di ironizzare.

Secondo quanto riporta La Repubblica, Blanco sarebbe “provato” per il gesto da lui compiuto sul palco dell’Ariston, dove ha distrutto una scenografia di rose finendo per scatenare l’ira del pubblico e del popolo del web. Al momento il cantante e il suo entourage non hanno rotto il silenzio in merito alla questione, mentre Leonardo Pieraccioni ha ironizzato via social affermando: “Senti Blanco, io c’ho da potare una siepe se tu puoi venire domani mattina perché si è fatto male il giardiniere. Blanco vieni a potarmi tutto, anche con le mani”.

Blanco: l’ironia di Pieraccioni

Blanco non ha ancora rotto il silenzio in merito al comportamento da lui avuto sul palco del Festival di Sanremo e intanto in molti, sui social, stanno commentando la vicenda. Dopo Valerio Scanu – che si è pubblicamente scagliato contro il cantante – anche Leonardo Pieraccioni è intervenuto contro di lui ironizzando sul suo gesto sul palco dell’Ariston 2023.

In tanti si chiedono se Blanco romperà il silenzio in merito alla vicenda chiedendo pubblicamente scusa. Dopo quanto accaduto sul palco dell’Ariston, il cantante ha solamente detto che non essendo riuscito ad esibirsi avrebbe cercato di “divertirsi lo stesso”. In tanti, dal pubblico, lo avevano fischiato.

