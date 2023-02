Valerio Scanu, ex vincitore del Festival di Sanremo, si è scagliato via social contro Blanco dopo quanto accaduto a Sanremo 2023.

Per un problema tecnico sul palco di Sanremo 2023, Blanco non è riuscito a portare a termine la sua esibizione e così, mentre i suoi musicisti continuavano a suonare, il cantante ha distrutto un’installazione di rose rosse presente sul palco tra l’incredulità generale. Ai fischi del pubblico e al disappunto espresso da Morandi e Amadeus si è aggiunto anche Valerio Scanu, vincitore del Festival 2010, che ha scritto via social:

“Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare… se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti”.

Valerio Scanu contro Blanco

Il gesto di Blanco a Sanremo 2023 ha suscitato l’indignazione generale via social e in queste ore contro di lui si è scagliato anche Valerio Scanu, che ha espresso il suo sgomento per ciò che ha fatto il cantante sul palco dell’Ariston. Anche Amadeus e Gianni Morandi – tra i fischi del pubblico contro il cantante – non hanno mancato di condannare il gesto compiuto da Blanco, che ha detto di aver distrutto la scenografia sul palco perché “non riusciva a cantare, ma voleva comunque divertirsi.” In tanti si chiedono se il cantante si scuserà pubblicamente dopo quanto accaduto.

