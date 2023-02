L’agente di Ignazio Moser ha svelato come starebbero davvero le cose tra l’ex ciclista e Cecilia Rodriguez dopo i gossip sulla presunta rottura.

Nei giorni scorsi sono circolate innumerevoli indiscrezioni che volevano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a un passo dall’addio. La questione è stata smentita dal manager dell’ex ciclista, che ha anche specificato che il gossip avrebbe preso piede probabilmente perché la modella si è mostrata via social senza indossare il suo anello di fidanzamento.

“Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”, ha dichiarato il manager al Corriere della Sera smentendo le voci in circolazione.

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Moser: le parole dell’agente

L’agente di Ignazio Moser ha smentito con fermezza le voci in merito alla presunta rottura tra l’ex ciclista e Chechu e ha anche svelato i motivi per cui il gossip sarebbe diventato di dominio pubblico in pochissime ore.

I due a quanto pare sono uniti e sereni e tra pochissimi mesi convoleranno finalmente a nozze. In occasione del loro quinto anniversario, Ignazio ha messo al dito della fidanzata un prezioso anello di fidanzamento e, durante l’estate 2023, si terranno le nozze dei due.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG