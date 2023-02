Secondo indiscrezioni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sarebbero lasciati a un passo dal loro matrimonio.

Storia d’amore al capolinea per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Il rumor è diventato sempre più insistente nelle ultime ore e addirittura si vocifera che l’ex ciclista abbia lasciato la casa condivisa con la sorella di Belen. In un primo momento erano circolati rumor riguardanti un presunto tradimento subito da Cecilia e che avrebbe causato la sua rottura col fidanzato mentre, nelle ultime ore, Alessandro Rosica ha fatto sapere che alla base della crisi tra i due vi sarebbero “bugie e promesse non mantenute”. Sarà vero?

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio in crisi a un passo dalle nozze

In tanti sono impazienti di sapere come stiano davvero le cose tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, alcuni mesi fa, avevano annunciato di essersi fidanzati ufficialmente con un romantico video via social. Secondo indiscrezioni la sorella di Belen avrebbe scoperto un tradimento ai suoi danni che l’avrebbe spinta a cacciare l’ex ciclista di casa, ma secondo altri rumor in circolazione i due si sarebbero lasciati a un passo dal matrimonio per via di alcune bugie e promesse non mantenute. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e i fan sono curiosi di saperne di più.

