Federica Pellegrini ha sbottato via social all’ennesima domanda a lei rivolta in merito al desiderio di maternità.

Dopo le sue nozze con Matteo Giunta, Federica Pellegrini si è sentita chiedere più volte quando lei e l’ex allenatore avranno finalmente un bambino, e lei stessa ha più volte precisato che, al momento, lei e il marito sarebbero concentrati su altri progetti. Sui social in queste ore un fan le ha posto per l’ennesima volta una domanda in merito ai figli e l’ex campionessa ha risposto:

“Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”.

Federica Pellegrini: la replica alle domande sui figli

Federica Pellegrini non ha fatto segreto che, un giorno, le piacerebbe diventare madre. Nonostante questo la Divina, fresca di nozze con Matteo Giunta, ha precisato che al momento lei e il marito si starebbero godendo questa loro nuova vita in due e che il progetto di un bebè non sarebbe di immediata realizzazione. La coppia sta cercando di creare un’academy dedicata ai giovani nuotatori e per adesso sembra che le loro vite siano serene per quello che sono.

