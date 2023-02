Milena Miconi è scoppiata in lacrime e ha lasciato il GF Vip una volta appresa la notizia della scomparsa di Alessandro Lo Cascio.

Alessandro Lo Cascio, storico manager di molti volti del mondo dello spettacolo italiano, è scomparso. Una volta appresa la drammatica notizia Milena Miconi, attualmente reclusa nella casa del GF Vip, ha deciso di lasciare temporaneamente il gioco. “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento”, ha detto in lacrime mentre gli altri concorrenti cercavano di confortarla.

L’inaspettata scomparsa di Alessandro Lo Cascio ha gettato nella più profonda tristezza molti dei volti vip che avevano avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui, e in queste ore anche Milena Miconi è scoppiata in lacrime dopo esser stata messa al corrente della notizia. La showgirl, molto provata, ha deciso di lasciare temporaneamente la casa del reality show.

Lo Cascio aveva lavorato con celebrità del calibro di Sandra Milo, Raffaella Carrà e Gina Lollobrigida. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la Milo, che ha scritto via social: “Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri.”

