Ludovica Valli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni a pochi giorni dalla nascita del suo secondo figlio.

Tra pochi giorni Ludovica Valli darà alla luce il suo secondo bambino, ma purtroppo le cose per lei non starebbero andando come previsto. L’influencer ha confessato infatti che avrebbe poco liquido amniotico e che per questo sarebbe costretta a sottoporsi a continui monitoraggi, utili a capire quali siano le condizioni del bambino e come procedere.

“In base alle mie condizioni potrei partorire da un momento all’altro”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Questi ultimissimi giorni mi tengono monitorata e poi vedono se aspettare che tutto vada come deve andare o se mi indurranno il parto”.

Ludovica Valli

Ludovica Valli preoccupata prima del parto

