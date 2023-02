Il padre di Antonella Fiordelisi ha sbottato via social alla notizia del possibile ingresso di Gianluca Benincasa al GF Vip.

Secondo i rumor in circolazione Gianluca Benincasa starebbe affrontando il periodo di quarantena previsto per il suo imminente ingresso al GF Vip, dove ad attenderlo vi sarebbe ovviamente un’ignara Antonella Fiordelisi, sua celebre ex. Il rumor sul suo ingresso al programma ha rapidamente fatto il giro dei social e in queste ore il padre della modella, Stefano Fiordalisi, ha tuonato in merito alla questione:

“Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro… Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera“, ha scritto nelle sue stories.

Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa al GF Vip

Lunedì prossimo Gianluca Benincasa potrebbe essere tra i nuovi concorrenti pronti a varcare la soglia della porta rossa. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social sollevando l’ira di Stefano Fiordelisi, che nei giorni scorsi ha avuto un acceso e botta e risposta proprio con l’ex compagno di sua figlia. Gianluca Benincasa lo ha anche apostrofato dandogli del “pagliaccio” per aver diffuso messaggi d’odio sui social. In tanti si chiedono quali sviluppi avrà la vicenda e come la prenderà Antonella qualora il suo ex diventerà uno dei dei nuovi concorrenti.

