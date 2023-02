Francesco Facchinetti se l’è presa con il Governo e si è sfogato via social a seguito della rapina subita da suo padre, Roby Facchinetti.

Roby Facchinetti ha subito una rapina a mano armata nella sua villa di Bergamo e sembra che tre malviventi abbiano costretto lui e sua moglie ad aprire la cassaforte, prelevando alcuni oggetti di valore. Nelle scorse ore Francesco Facchinetti ha confermato la questione e ha tuonato contro la classe politica italiana.

“Sono molto triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro Paese. Avere una villa con soldi guadagnati onestamente non è una condanna. Bisogna sentirsi sicuri nel posto in cui si vive ed è una vergogna che in una Paese con la pressione fiscale superiore al 60% noi non ci sentiamo sicuri”, ha dichiarato, e ancora: “Complimenti allo Stato e al governo che dalla destra alla sinistra è incapace di mantenere l’ordine e il controllo. Siete incapaci di fare politica, ma solo propaganda, perché l’unica cosa che vi interessa è la poltrona”.

Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti: lo sfogo dopo la rapina al padre

Per la seconda volta a distanza da 5 anni, Roby Facchinetti ha subito un furto nella sua casa di Bergamo ma, questa volta, degli uomini armati si sono introdotti nell’abitazione mentre il cantante, sua moglie e uno dei suoi figli erano presenti. I tre, col volto mascherato, avrebbero indotto la voce die Pooh a aprire loro una cassaforte, prelevando oggetti di valore su cui attualmente stanno indagando le forze dell’ordine.

Francesco Facchinetti si è sfogato via social per quanto accaduto alla sua famiglia e ha dichiarato di volersi trasferire in Svizzera con i suoi figli per evitare situazioni di questo genere che, secondo lui, sarebbero all’ordine del giorno in Italia.

