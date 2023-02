Alcuni uomini armati si sono introdotti nella casa di Roby Facchinetti. Con il musicista erano presenti la moglie e uno dei suoi figli.

Roby Facchinetti ha subito un terribile furto: tre malviventi si sono introdotti nel cuore della notte nella sua casa di Bergamo, dove in quel momento erano presenti anche il cantante, sua moglie e suo figlio Roberto. I ladri avrebbero sottratto denaro e gioielli per un valore ancora da quantificare. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine.

Roby Facchinetti

Roby Facchinetti: ladri nella sua casa a Bergamo

Per la seconda volta Roby Facchinetti ha subito un grave furto nella sua villa a Bergamo, dove sembra che alcuni ladri si siano introdotti senza forzare porte e finestre (cosa che lascia pensare che sapessero perfettamente come fare a entrare). Cinque anni fa il cantante era già stato vittima di un grave furto e a denunciarlo in quel caso era stato suo figlio Francesco, che aveva scritto via social:

“Ieri mattina alle 11 e 30, ripeto di mattina, è entrato un mostro, una bestia in casa di mio papà. Lì vivono anche i miei fratelli, il marito di mia sorella Giulia e il mio piccolo nipote Lorenzo. Questo animale di 2 metri ha cercato prima di rubare e poi, una volta scoperto da Yuri, lo ha tramortito per poi scappare via”, aveva tuonato via social Francesco Facchinetti in merito alla vicenda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG