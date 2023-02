Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno pensando di convolare a nozze? Un indizio spuntato in rete lascia pensare di sì.

A pochi mesi dal loro addio a Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembrano essere più uniti e felici che mai. In queste ore i due hanno postato una foto di due fedine identiche e Ida ha condiviso come colonna sonora della sua story su Instagram la canzone di Eros Ramazzotti “Ti sposerò perché”. Si tratta di un indizio riguardanti le loro imminenti nozze?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: le nozze

A dispetto di quanto affermato dalle malelingue, tutto sembra scorrere liscio come l’olio per Ida Platano e Alessandro Vicinanza che, nelle ultime ore, si sono mostrati sorridenti e innamorati via social. Ida ha poi postato le immagini di due fedi d’oro, segno inequivocabile secondo qualcuno che le loro nozze siano vicine.

“Mi lasci addosso dei sorrisi che io potrei andarci in giro e il cielo me li invidierebbe”, ha scritto Ida in un messaggio dedicato al compagno, che di recente non ha nascosto di volere un figlio insieme a lei. La notizia verrà confermata dai due diretti interessati? In tanti si chiedono quale sarà la reazione a un eventuale annuncio di nozze da parte di Riccardo Guarnieri, che per molto tempo è stato innamorato di Ida.

