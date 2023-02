I leoni da tastiera sono tornati a prendere di mira Chiara Ferragni per un suo scatto in lingerie trasparente.

Chiara Ferragni ha postato sui social l’ennesimo scatto in cui è ritratta con della biancheria intima trasparente e, sui social, ha sollevato un vero e proprio putiferio. Nella foto l’influencer mostra il suo fisico da urlo con della biancheria di un noto marchio di bellezza. “Mi sento me stessa con questa lingerie nera”, ha scritto nella didascalia al suo post Chiara Ferragni, mentre gli haters l’hanno presa di mira scrivendo: “Non bastano due capezzoli per fare dimenticare tutte le cose parecchio discutibili che fate”, e ancora: “Non ti vergogni? Si vede tutto”, oppure: “Che hai fatto ora? Da che devi distogliere l’attenzione?”.

Chiara Ferragni in lingerie: le critiche via social

Chiara Ferragni ha più volte replicato contro chi l’ha presa di mira per le sue foto senza veli e, ancora una volta, è tornata a postare uno scatto che lascia poco spazio all’immaginazione. In tanti hanno criticato l’influencer per la foto in questione, ma molti tra i suoi fan hanno cercato di difenderla.

“Certo che c’è un invidia pazzesca.. ma la vostra vita in generale la guardate?? Ma se non vi piace cosa la seguite a fare”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Ma vi guardate allo specchio ogni tanto? Vi rendete conto di quanto siete meschini e che non vi va mai bene niente?”. Chiara Ferragni ha spiegato più di una volta cosa penserebbe dei commenti die detrattori alle sue foto via social.

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG