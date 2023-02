Federico Fashion Style è tornato a sfogarsi a seguito della sua rottura da Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle.

Federico Fashion Style ha recentemente rotto con la sua storica compagna, Letizia Porcu, che a quanto pare avrebbe lasciato la loro casa insieme alla figlia, Sophie Maelle. L’hair stylist ha più volte palato della sofferenza a lui recata dalla separazione, soprattutto perché ora può trascorrere meno tempo con sua figlia.

“Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere da sua madre. Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia. Avrei preferito trovare un accordo pacifico, ma lei vuole andare in tribunale“, ha dichiarato l’hair stylist a Novella 2000, aggiungendo anche che avrebbe perso 25 chili a seguito della separazione.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style dimagrito: la confessione

Federico Fashion Style ha recentemente fatto coming out in diretta tv e a seguire è tornato a scagliarsi contro la sua ex, colpevole secondo lui di avergli voltato le spalle e di aver portato con sé la figlia Sophie, a cui lui è legatissimo. La donna, che non ha mai replicato contro il personaggio televisivo, oggi sembra aver ritrovato la serenità accanto al dj Vincent Arena, e in tanti si chiedono se romperà mai il silenzio in merito alla questione.

